Bakan Kacır: Türkiye'nin AR-GE Gücü 292 Bine Ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Muğla'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Muğla'da gerçekleştirdiği programda Türkiye'nin AR-GE alanındaki gelişimini vurguladı. "AK Parti iktidara geldiğinde AR-GE diye bir kavram yoktu. Türkiye'de AR-GE insan kaynağımız sadece 29 bindi ama şimdi 292 bin AR-GE personeli var," dedi.

İstihdamda Büyük Artış

Bakan Kacır, konuşmasında AK Parti döneminde Organize Sanayi Bölgeleri'nde çalışan sayısının 415 binden 2 milyon 700 bine çıktığını aktardı. Ayrıca, OSB'lerdeki fabrika sayısının 11 binden 59 bine ulaştığını belirtti.

Teknopark ve Ar-Ge Yatırımları

Kacır, Türkiye'deki teknoparkların sayısının 2'den 105'e çıktığını, burada faaliyet gösteren firma sayısının ise 56'dan 11 bin 500'e yükseldiğini ifade etti. Yıllık AR-GE harcamalarının 1 milyar 200 milyon dolardan 16 milyar dolara çıktığını belirten Kacır, bu başarıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ile mümkün olduğunu vurguladı.

Savunma Sanayisinde Öz Yeterlilik

Kendi İHA, SİHA, helikopter ve diğer savunma sanayi ürünleri ile Türkiye'nin öz yeterliliğini %20'lerden %80'lere çıkardıklarını ifade eden Kacır, Avrupa Birliği'nin savunma sanayisindeki dışa bağımlılığının hala %80 olduğunu sözlerine ekledi.

Dijitalleşme ve Yeşil Dönüşüme Vurgu

Kacır, "Dijitalleşmeyi, yeşil dönüşümü hızlandırmak istiyoruz. Türkiye'nin sadece 2028-2029 seçimlerine değil, 2053-2071 hedeflerine erişmesini mümkün kılacak işleri hızlandırmak istiyoruz," diyerek, ilerleyen dönemlerde bu başarıların tüm sektörlere yaygınlaştırılacağını belirtti.

Muğla'ya Özel Projeler

Muğla'nın milletvekili sayısının 8'e çıkmasını hatırlatan Kacır, "Yapacağımız hizmet ve çalışmalarla Muğla'da en az 4 milletvekili çıkarmamız lazım. İnşallah 2029'da AK Parti belediyeciliğiyle tanışacak," dedi.

Kacır, Muğla Valiliği'ni de ziyaret ederek Vali İdris Akbıyık ile bir araya geldi. Ziyarette AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin ve MHP Muğla İl Başkanı Burak Demirel de hazır bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Muğla Ticaret Borsası'nda düzenlenen Güney Ege Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Muğla Ticaret Borsası'nda düzenlenen Güney Ege Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.