Bakan Kacır: Türkiye, yüksek teknoloji ve inovasyon merkezi olma yolunda ilerliyor

BAKAN KACIR: TÜRKİYE YATIRIMLARLA MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTİYOR



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'ye yapılan yatırımlar ve ülkenin yüksek teknoloji merkezi olma hedefi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, Türkiye'nin küresel liderlerin yatırım adresi olmasının çok yönlü kazanımlar sağladığını belirtti.

BYD BAŞKAN YARDIMCISI STELLA LI'NİN AÇIKLAMALARI

Kacır, BYD Başkan Yardımcısı ve BYD Amerika Üst Yöneticisi (CEO) Stella Li'nin Anadolu Ajansı'na verdiği mülakata atıfta bulunarak, Li'nin Çinli turistlerin Türkiye'nin güzelliklerini fark etmesiyle ilgili ifadelerini değerlendirdi. Li, "Çinli turistler her yıl dünyada 200 milyar dolar harcıyor. Bu yatırımla Türkiye'nin bu muhteşem güzelliğinin Çinli turistler tarafından fark edilmesi sağlanacak" şeklinde konuşmuştu.

Bakan Kacır, Türkiye'nin yüksek teknoloji merkezi ve inovasyon merkezi olma hedefinin küresel liderlerin yatırım adresi olma yolunda çok yönlü kazanımları beraberinde getirdiğini vurguladı. Türkiye'nin son 22 yılda küresel yatırım çekme konusunda büyük bir ivme kazandığını ifade eden Kacır, ülkeye yapılan yatırımlara ilişkin istatistikleri paylaştı.



Küresel gelişmelerin Türkiye'nin rolünü güçlendirdiğine dikkat çeken Kacır, "Biz hem nitelikli insan kaynağı ihtiyacı olan Avrupa markaları için, hem alternatif tedarik merkezi arayan Amerika ve Avrupa markaları için, hem de dünya pazarlarına açılmak isteyen Çin markaları için en ideal, doğru adresiz" dedi.



RENAULT'NUN TÜRKİYE'DEKİ YATIRIMLARI

Renault Grup Global'in Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo ile görüşmeleri sorulan Kacır, Renault'nun 50 yıldan fazladır Türkiye'de bulunduğunu ve Bursa'daki 360 bin araçlık üretim tesisine sahip olduğunu belirtti. De Meo'nun aynı zamanda Avrupa Otomotiv Üreticileri Birliği Başkanı olduğunu ve yeşil dönüşüm sürecinde özel sektör liderliğini yaptığını vurguladı.

Renault'nun son dönemde Türkiye'de hibrit araçlarla ilgili önemli adımlar attığını ve hibrit motorları Türkiye'de üretme konusunda yatırımlar gerçekleştirdiğini belirten Kacır, önümüzdeki dönemde 4-5 yeni modelin Türkiye'de üretileceğini açıkladı. Kacır, sanayi politikasının önemine dikkat çekerek, bu alanda atılacak adımların Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda büyük rol oynayacağını ifade etti.



SANAYİ POLİTİKASININ ÖNEMİ

Sanayi politikasının dünya genelinde önem kazandığı bir dönemde olduklarını belirten Kacır, sadece para ve mali politikalarla bir ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasının mümkün olmadığını söyledi. Türkiye'nin kişi başına gelirinin yüksek gelir grubu sınırına dayandığını ve sanayi politikasında atılacak adımlarla bu seviyeyi aşacaklarını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yüksek teknoloji ve inovasyon merkezi olma yolunda büyük adımlar attığını ve küresel liderlerin yatırım adresi olarak marka değerini yükselttiğini vurguladı. Kacır, Renault ve diğer küresel markalarla yapılan iş birliklerinin Türkiye'nin sanayi politikasında önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

