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Bakan Kacır, Yapay Zeka Devriminde Türkiye'nin Geleceğini Anlattı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'nin ilk yapay zeka büyük dil modelini tanıttı. Yapay zeka dönüşüm programları ile Türkiye'nin küresel rolünü artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 13:10
Bakan Kacır, Yapay Zeka Devriminde Türkiye'nin Geleceğini Anlattı

Yerli Yapay Zeka ile Teknolojide Yeni Bir Dönem

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"nda yaptığı konuşmada, önümüzdeki dönem Türkiye'nin ilk temel yapay zeka büyük dil modelinin kullanıma sunulacağını duyurdu. Kacır, yerli ve özgün yapay zeka modelleri geliştirilmesinin önünü açacak uygulamaları hayata geçireceklerini belirtti.

Fuarın Teması: Yapay Zeka Teknolojileri

Bu yıl "Yapay Zeka Teknolojileri" temasıyla düzenlenen fuar, 27 Nisan'a kadar sürecek. Fuarın açılışına TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katıldı. Kacır, konuşmasında Türkiye’nin son 22 yıldaki teknoloji ve üretim alanındaki ilerlemelerine dikkat çekti.

Dünya Üretim Merkezlerinden Biri

Kacır, Türkiye'nin insansız hava aracı üretiminde dünya birincisi olduğunu, kendi eğitim uçağını, helikopterlerini, ve diğer çeşitli teknolojileri üretebilen bir ülke konumunda bulunduğunun altını çizdi. Ayrıca, Togg'un elektrikli, bağlantılı ve akıllı araçları ile rekabetçi üretim altyapısının güçlendiğini ifade etti.

İhracatta Rekor Seviyeler

Bakan Kacır, Türkiye'nin yıllık ihracatının 36 milyar dolardan 263 milyar dolara ulaştığını ve bu durumun Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine işaret ettiğini ifade etti. Günümüzde Türkiye, Çin'den sonra en fazla ürünü rekabetçi bir şekilde ihraç eden ülkeler arasındadır.

Yapay Zeka ve Bütüncül Strateji Vurgusu

Kacır, yapay zeka geliştirme faaliyetlerinin toplumlarla olan sorumluluk taşıyan devletler ve akademik yapılar yerine kar odaklı şirketlerce yürütüldüğüne işaret etti. Yapay zekanın, insanlığın huzurunu artıracak bir araç mı yoksa kontrolcü bir sistemin aracı mı olacağı konusunun, gelecekte insanlığın alacağı kararlarla belirleneceğini söyledi.

25 Milyar Lira Destek

Kacır, TÜBİTAK aracılığıyla yapay zeka alanında 4 bin 800 projeye ve 6 bin 275 kişiye 25 milyar lira'dan fazla destek sağlandığını açıkladı. Ayrıca, 218 Ar-Ge merkezinin yapay zeka projeleri gerçekleştirdiğini belirtti.

Geleceğin Teknolojilerine Yatırım

Bakan Kacır, Türkiye'nin yapay zeka devrimine liderlik etme hedefinde olduğunu vurguladı. Ayrıca, 1-4 Mayıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek TEKNOFEST'e tüm milleti davet etti.

Bu yıl "Yapay Zeka Teknolojileri" temasıyla düzenlenen ve 27 Nisan'a kadar sürecek olan "7....

Bu yıl "Yapay Zeka Teknolojileri" temasıyla düzenlenen ve 27 Nisan'a kadar sürecek olan "7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı", Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sol 2), TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un (sol 3) katılımıyla, ATO Congresium'da başladı.

Bu yıl "Yapay Zeka Teknolojileri" temasıyla düzenlenen ve 27 Nisan'a kadar sürecek olan "7....

Bu yıl "Yapay Zeka Teknolojileri" temasıyla düzenlenen ve 27 Nisan'a kadar sürecek olan "7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı", Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sol 2), TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un (sol 3) katılımıyla, ATO Congresium'da başladı.

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