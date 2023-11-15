Bakan Koca’nın Gazze’ye yönelik insani misyonu

Bakan Koca, Mısır’da Gazze yaralılarıyla buluştu, sağlık yardımlarını koordine etti, DSÖ’den teşekkür aldı. Türkiye'den Gazze'ye gönderilen sağlık yardımlarını sizler için derledik.

Bakan Koca’nın Gazze’ye yönelik insani misyonu
Yayın Tarihi:

Gazze’den yaralıları ziyaret eden Bakan Koca, Mısır’da sağlık yardımlarını koordine etti

Gazze’ye yönelik saldırılarda yaralananların tedavisi için Mısır’a giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nasır Kanser Enstitüsü Hastanesi’nde Gazze’den getirilen yaralılarla bir araya geldi.

Bakan Koca, yaralıların durumunu yakından takip etti

Bakan Koca, Gazze’de kanser hastalarının Türkiye’ye nakli ve sağlık yardımlarının ulaştırılması konusunda Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile görüştü. İki bakan, daha sonra hastaneye geçerek yaralıları ziyaret etti. Bakan Koca, yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı, çocuklara oyuncak verdi. Yüzünden yaralanan bir kadının Türkiye’de tedavi edilmesi teklifinde bulundu.

Gazze’deki yaralılar, Bakan Koca’ya teşekkür etti

Hastanede tedavi gören yaralılar, Bakan Koca’nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bakan Koca’ya teşekkür eden yaralılar, Türkiye’nin Gazze’ye verdiği destekten dolayı minnettar olduklarını söyledi.

Türkiye'den Gazze'ye gönderilen sağlık yardımları

Türkiye, Gazze’ye yönelik saldırılarda yaralananların tedavisi için Mısır üzerinden sağlık yardımları gönderdi. Bu yardımlar arasında 20 sahra hastanesi, 20 acil durum ambulansı, ilaçlar, tıbbi sarf malzemeleri, ortopedi malzemeleri ve jeneratörler bulunuyor.

Türkiye ayrıca Gazze’deki kanser hastalarının Türkiye’ye nakli için çalışmalar yürütüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile görüşerek bu konuda iş birliği yapılmasını istedi.

Türkiye’nin gönderdiği sağlık yardımları, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge tarafından da takdir edildi. Kluge, Bakan Koca’ya Gazze’ye yönelik sağlık yardımları için teşekkür etti.

Türkiye’nin Gazze’ye sağlık yardımları, Türkiye’nin Gazze halkının yanında olduğunu ve insani krize duyarsız kalmadığını gösteriyor. Türkiye, Gazze’ye yönelik saldırıları kınayarak, uluslararası toplumu da harekete geçmeye çağırdı.

Öne Çıkanlar
Yüksek Tansiyon: Nedenleri, Belirtileri ve Doğal Tedavisi Yüksek Tansiyon: Nedenleri, Belirtileri ve Doğal Tedavisi
Zincir marketlerden alışveriş yapanlara kötü haber! BİM, A101, ŞOK artık bu ürünleri satamayacak Zincir marketlerden alışveriş yapanlara kötü haber! BİM, A101, ŞOK artık bu ürünleri satamayacak
Ünlü bankada hesap açtıran indirimi kapacak! Tamı tamına 2500 TL verilecek, 2 yıl ücretsiz! Ünlü bankada hesap açtıran indirimi kapacak! Tamı tamına 2500 TL verilecek, 2 yıl ücretsiz!
Çok Okunanlar
Kentsel Dönüşüm Yasası: Afet Riskli Alanlarda Güvenli Yaşam İçin Yenilikçi Adımlar Kentsel Dönüşüm Yasası: Afet Riskli Alanlarda Güvenli Yaşam İçin Yenilikçi Adımlar Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor! 2 hafta sonra tamamen zorunlu olacak Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor! 2 hafta sonra tamamen zorunlu olacak İran Dışişleri Bakanı’ndan Gazze’ye insani müdahale çağrısı İran Dışişleri Bakanı’ndan Gazze’ye insani müdahale çağrısı Erdoğan’dan yargı, anayasa ve Gazze açıklaması Erdoğan’dan yargı, anayasa ve Gazze açıklaması Tornavidalı cinayette akıllı operasyon: Polis, taksiciyle konuşarak zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Tornavidalı cinayette akıllı operasyon: Polis, taksiciyle konuşarak zanlıyı kıskıvrak yakaladı.