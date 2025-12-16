Güllü’nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter Savcılıkta Müşteki İfadesi

İfade işlemi yaklaşık 4 saat sürdü

Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında oğlu Tuğberk Yağız Gülter, müşteki sıfatıyla Yalova Adliyesi'ne gelerek savcılıkta ifade verdi.

Olay, 26 Eylül tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta meydana geldi. Ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı çerçevesinde; Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Tuğberk Yağız Gülter, avukatı Aycan Sevsay ile adliyeye gelirken gazetecilerin sorularını yanıtlamadı. İfadesi, Yalova Cumhuriyet Başsavcı Duygu Bayar Öksüz tarafından alındı ve işlem yaklaşık 4 saat sürdü.

Adliye çıkışında gazetecilere kısa bir açıklama yapan Gülter, "Gerekli açıklamalarımı yaptım. Bildiklerimi anlattım. Bundan sonraki açıklamaları avukatlarım yapacaktır" dedi.

Avukat Aycan Sevsay ise, "Savcılığın talebi doğrultusunda müşteki olarak kendisi gelerek ifadesini vermiştir. Her şeyi detaylı şekilde anlatmıştır. Gereken açıklamaları da yazılı bir şekilde, basınla detaylı bir şekilde paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Gülter’in savcılıkta verdiği ifadede yer aldığı öğrenilen sözler ise şöyle: "Annem bir cinayete kurban gitti ise bu işle alakası olan herkesten şikayetçiyim ama şayet ablamın bu olayla alakası yoksa şikayetçi değilim".

