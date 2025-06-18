Bakan Kurum: 250 Bin Konut, Türkiye'nin Yeniden Doğuşunun Simgesi

Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta Açıklamalarda Bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta düzenlediği toplantıda, "Bugün bir Avrupa ülkesi kadar alan, bu kadar kısa sürede yeniden inşa edilmişse bu güçlü bir devletin ve sarsılmaz bir milletin yeniden ayağa kalkma kararlılığının bir sonucudur." dedi.

Bakan Kurum, Azerbaycan Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında yaptığı açıklamada, kentteki 250 bininci konutun anahtar teslimi için yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan lideri İlham Aliyev'in katılacağını hatırlattı.

“Asrın Felaketi” Sonrası Yeniden İnşa Süreci

Kurum, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük deprem felaketine dikkat çekerek, "Bu felaket bir ülkenin başına gelebilecek en büyük yıkımlardan biriydi. 86 milyonun yüreği paramparça oldu. Ama umutsuzluğa kapılmadık; milletçe geleceğe sımsıkı sarıldık." ifadelerini kullandı.

Devletin ve milletin birlikte hareket ederek "asrın inşa seferberliğini" başlattığını belirten Kurum, tam 150 bin yeni konut yaptıklarını ve bugüne kadar 250 bin konuta ulaştıklarını açıkladı.

Gündelik İnşaat Hızı

Bakan Kurum, deprem bölgesinde şu anda saatte 23, günde 550 konut inşa edildiğini vurguladı. Bu süreçte, tek bir afetzedenin bile mağdur edilmemesi adına çalışmalar sürdürüldüğünün altını çizdi.

"Yıl sonuna kadar 11 ilimizde toplam 453 bin hak sahibi vatandaşımıza konutlarını teslim etmiş olacağız." diyen Kurum, Hatay'dan Adıyaman'a kadar tüm bölgelerde altyapı hizmetlerine odaklandıklarını ifade etti.

Yeni Projeler ve Spor Alanları

Kurum, Kahramanmaraş'ta 17 bin 500 kapasiteli bir spor kompleksi inşa edileceğini belirterek, bu projelerin sadece Türkiye için değil, dünya için örnek teşkil edeceğini belirtti. Ayrıca, Azerbaycan Mahallesi'nin bu felaket sonrası başlatılan inşaatın simge alanlarından biri haline geldiğini ifade etti.

Bakan Kurum, "Çocuklarımız için son teknolojiyle donatılmış ilkokulumuzu tamamladık, öğrencilerimiz ders başı yaptı. Yarın iki cumhurbaşkanımız, çocuklarımıza karnelerini verecek." dedi.

"Bu Orta Doğu'daki ateş çemberine rağmen güven, istikrar ve vicdan ülkesi olarak dimdik ayakta duran Türkiye Cumhuriyeti'nin gücüdür." diye ekleyen Kurum, devletin vatandaşına hizmeti namus ve şeref olarak gördüğünü belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Mahallesi şantiye alanında açıklama yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Mahallesi şantiye alanında açıklama yaptı.