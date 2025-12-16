Bakan Kurum: 27 Aralık’ta Hatay’da 455 Bininci Yuvamızın Anahtarını Teslim Edeceğiz

500 bin sosyal konut, ekonomik etki ve takvim

Kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında üretilecek 1 milyon 750 bin sosyal konuta ek olarak 500 bin yeni sosyal konut daha yapılacağını belirten Kurum, 24 Ekim'de bu programın ilk adımının atıldığını söyledi. Projelerin dağılımı şu şekilde olacak: İstanbul 100 bin, Ankara 30 bin, İzmir 21 bin, Konya 15 bin, Bursa ve Gaziantep 13'er bin, Hatay ve Diyarbakır 12 bin konut.

Ayrıca İstanbul'da 100 bin sosyal konuta ilave 15 bin kiralık sosyal konut inşa edilecek; 500 mahalle konağı, 500 anaokulu, aile sağlığı merkezleri, gündüz bakım evleri, taziye evleri, misafirhaneler ve spor salonları hızla tesis edilecek. Projeye 5 milyondan fazla başvuru yapıldığını, ilk kuraların 29 Aralık'ta çekileceğini ve ilk anahtarların Mart 2027'de teslim edileceğini açıkladı.

Bakan, sosyal konut programının 1,5 trilyon lira bütçeye sahip olduğunu ve bununla 300 sektörde istihdam ve ekonomik gelir yaratılacağını, kira ve konut fiyatlarını dengeleyerek yerel kalkınma ve sosyal refahı güçlendireceklerini kaydetti.

Çevre projeleri ve millet bahçeleri

Kurum, şimdiye kadar 543 millet bahçesi projesi olduğunu, en son hizmete açılan 1 milyon 215 bin metrekare büyüklüğündeki Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ile beraber 313'ünü vatandaşların hizmetine sunduklarını; 230 millet bahçesinde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Deniz temizliği kapsamında 28 kıyı iline yönelik eylem planlarıyla 300 bin ton atık bertarafı başarısı elde ettiklerini söyleyen Bakan, Marmara Denizindeki İzmit Körfezi ve İzmir Körfezi için kapsamlı projeler yürütüldüğünü; Fethiye-Göcek koruma bölgesinde başlatılan Mapa-Şamandıra Projesi ile deniz trafiğinin azaltılacağını ve daha temiz bir deniz turizmine erişileceğini aktardı.

Kurum, doğa koruma alanlarının genişletilmesinden iklim değişikliğine uyum projelerine, atıksu arıtma tesislerinden düzenli atık depolamaya kadar her alanda sürdürülebilir çevre ve yaşanabilir şehir hedefiyle çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Sonuç olarak, Murat Kurum TBMM'deki sunumunda kısa ve orta vadeli hedefleri netleştirirken, 27 Aralık'taki Hatay teslimi ve geniş kapsamlı sosyal konut programıyla deprem sonrası yeniden inşa ve kentsel dönüşüm sürecinde önemli bir eşik daha geçileceğini vurguladı.

