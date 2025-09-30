Bakan Kurum: 500 Bin Yeni Konut İçin TOKİ Hazırlıkları Tamam

Bakan Murat Kurum, 500 bin konutluk 'Yüzyılın Konut Projesi' için TOKİ ile hazırlıkların tamamlandığını açıkladı; proje 81 ilde uygun fiyatlı konut sağlayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 Bin Sosyal Konut Projesi için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Proje geçmişi ve kapsam

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, daha önce hayata geçirilen '50 Bin Sosyal Konut', '100 Bin Sosyal Konut' ve '250 Bin Sosyal Konut Projesi / İlk Evim, Evim Arsa / İlk Evim İş Yeri' projeleriyle dar gelirli vatandaşlara güvenli barınma imkanı sağlandığı belirtildi. Söz konusu 250 binlik projenin başlatılma tarihi 13 Eylül 2022 olarak paylaşıldı.

Açıklamada, Türkiye genelinde bugüne kadar TOKİ eliyle 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildiği ve 280 bin sosyal konutun inşasının sürdüğü vurgulandı. TOKİ'nin, '100 Bin Sosyal Konut' ve 'İlk Evim' projeleri kapsamında Muğla'da 4 bin 900 konutu tamamladığı, 1941 konutun ise inşasının devam ettiği ifade edildi.

'Yüzyılın Konut Projesi' ve yerel yansımalar

Açıklamada, yıl sonunda 500 bin konutluk 'Yüzyılın Konut Projesi'nin hayata geçirileceği; bunun Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut seferberliği olacağı ve projenin 81 ilde uygun fiyatlı konut imkanı sağlayacağı kaydedildi.

Bakan Kurum da sosyal medya hesabından Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yeni konutlarına yerleşmeye hazırlanan vatandaşların görüntülerini paylaştı. Kurum paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu projeyle ilgili olarak 'Burası İlk Evim projesiyle hayata geçirdiğimiz Fethiye Seydikemer TOKİ evleri. Niyazi kardeşimizin, Güllü ablamızın heyecanına, mutluluğuna bakar mısınız? Bu mutluluğu tüm vatandaşlarımızın gözünde görmek için, 500 bin yeni konut için TOKİ ile hazırlıklarımız tamam.' ifadelerini kullandı.

Görüntülerde yer alan hak sahibi Niyazi Tamgaç, inşaatta çalıştığı sırada arkadaşlarının haber vermesi üzerine ev sahibi olduğunu öğrendiğini, mutluluktan göz yaşlarını tutamadığını anlattı. Hak sahibi Güllü Avcı ise adını gördüğünde heyecanlandığını ve çok mutlu olduğunu söyleyerek, 'Allah herkese nasip etsin. Hayalimizin de üstünde bir şeyle karşılaştık. TOKİ'nin devamını istiyoruz. Bütün köylerde de olsun istiyoruz.' dedi.

