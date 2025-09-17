Bakan Kurum, AK Parti'ye Katılan Gürzel ve Ayduğan'ı Kabul Etti

Bakanlıkta görüşme: İlçe ihtiyaçları ve projeler ele alındı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti'ye yeni katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ve AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan ile bir araya geldi.

Bakanlıkta gerçekleştirilen kabulde ilçe ihtiyaçları dinlendi; kentsel dönüşüm başta olmak üzere projeler üzerinde istişare yapıldı. Görüşmenin ardından Bakan Kurum, NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

AK Parti'mize katılan yeni yol arkadaşımız Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ve AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan ile Bakanlığımızda bir araya geldik. İlçemizin ihtiyaçlarını dinledik, kentsel dönüşüm başta olmak üzere projelerimizi istişare ettik. Daha dirençli, daha güvenli bir İstanbul inşa etmek için güç birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz.

