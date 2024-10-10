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Bakan Kurum, Azerbaycan'da İklim Değişikliği Üzerine Görüşmelerde Bulundu

Bakan Kurum, Azerbaycan'da COP 29 öncesi iklim değişikliği konularında önemli görüşmeler yaptı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 15:41
Bakan Kurum, Azerbaycan'da İklim Değişikliği Üzerine Görüşmelerde Bulundu

Bakan Murat Kurum'dan Azerbaycan Ziyareti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakü'de önemli bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesi bağlamında muhatabı Muhtar Babayev ile bir araya gelen Kurum, iklim politikaları konusunda işbirliğini güçlendirecek adımlar attı.

COP 29 İçin Hazırlıklar

Bu görüşmeler, Azerbaycan’ın 11-22 Kasım tarihleri arasında düzenleyeceği BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP 29) öncesinde gerçekleştirildi. Görüşmede, COP 29'a Türkiye'nin katkıları ve Türkiye'nin COP 31 için adaylığı masaya yatırıldı.

Daha Fazla İşbirliği İçin Buluşmalar

Bakan Kurum ayrıca, aynı etkinlik dolayısıyla Bakü'de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev ile de bir görüşme yaptı. Bu tür işbirlikleri, iklim değişikliği mücadelelerine olumlu katkılarda bulunması açısından önemli bir adım teşkil ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağda), Bakü'de Azerbaycan Ekoloji ve...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağda), Bakü'de Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev'le (solda) bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağda), Bakü'de Azerbaycan Ekoloji ve...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağda), Bakü'de Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev'le (solda) bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağda), Bakü'de Azerbaycan Ekoloji ve...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağda), Bakü'de Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev'le (solda) bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağda), Bakü'de Azerbaycan Ekoloji ve...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağda), Bakü'de Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev'le (solda) bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağda), Bakü'de Azerbaycan Ekoloji ve...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağda), Bakü'de Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev'le (solda) bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağda), Bakü'de Azerbaycan Ekoloji ve...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağda), Bakü'de Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev'le (solda) bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağda), Bakü'de Azerbaycan Ekoloji ve...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağda), Bakü'de Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev'le (solda) bir araya geldi.

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