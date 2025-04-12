DOLAR
37,9 0%
EURO
42,94 -0,24%
ALTIN
3.957,95 0,01%
BITCOIN
3.203.072,22 -0,71%

Bakan Kurum, Azerbaycan ile Çevre İşbirliğini Güçlendirdi

Bakan Murat Kurum, Antalya Diplomasi Forumu'nda Azerbaycanlı mevkidaşı ile verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 16:26
Bakan Kurum, Azerbaycan ile Çevre İşbirliğini Güçlendirdi

Bakan Kurum, Azerbaycan Ekoloji Bakanı Babayev ile Görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Diplomasi Forumu'nda Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile bir araya geldi.

Kurum, sosyal medya hesabından görüşmeye dair detayları paylaştı. Görüşmede, Azerbaycan ile çevre, iklim ve şehircilik gibi birçok alanda geliştirilen işbirlikleri ve ortak hedefler üzerinde durulduğu belirtildi.

Bakan Kurum, açıklamalarında şunları kaydetti: "Görüşmemiz sonrası Sayın Babayev'i depozito iade sistemimiz hakkında bilgilendirdik ve DOA makinelerimizi tanıttık. Türkiye'mizin COP31 adaylığı devam ederken, bu süreçte Azerbaycan'ın verdiği güçlü desteği ve işbirliği anlayışı için bir kez daha teşekkür ediyorum."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Diplomasi Forumu'nda Azerbaycan...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Diplomasi Forumu'nda Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Diplomasi Forumu'nda Azerbaycan...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Diplomasi Forumu'nda Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Heyelan Nedeniyle Kapanan Yol Yeniden Ulaşıma Açıldı
2
Sivas'ta Tır Sürücüsü AFAD Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
3
Bursa Valisi Ayyıldız'dan 699. Fetih Yılı Kutlaması
4
Pendik'te Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı
5
New York'ta Kırım Türkleri İçin Önemli Kültürel Etkinlik
6
Samsun'da Öğrencilerin Yarıştığı ROBOSAM Robot Yarışması Düzenlendi

Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı