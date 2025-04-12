Bakan Kurum, Azerbaycan ile Çevre İşbirliğini Güçlendirdi

Bakan Kurum, Azerbaycan Ekoloji Bakanı Babayev ile Görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Diplomasi Forumu'nda Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile bir araya geldi.

Kurum, sosyal medya hesabından görüşmeye dair detayları paylaştı. Görüşmede, Azerbaycan ile çevre, iklim ve şehircilik gibi birçok alanda geliştirilen işbirlikleri ve ortak hedefler üzerinde durulduğu belirtildi.

Bakan Kurum, açıklamalarında şunları kaydetti: "Görüşmemiz sonrası Sayın Babayev'i depozito iade sistemimiz hakkında bilgilendirdik ve DOA makinelerimizi tanıttık. Türkiye'mizin COP31 adaylığı devam ederken, bu süreçte Azerbaycan'ın verdiği güçlü desteği ve işbirliği anlayışı için bir kez daha teşekkür ediyorum."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Diplomasi Forumu'nda Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Diplomasi Forumu'nda Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile bir araya geldi.