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Bakan Kurum: Bilecik'teki Orman Yangınlarında 47 Yapı Yıkıldı

Bilecik'te meydana gelen orman yangınlarında 47 yapı yıkıldı, 41 ev ve 25 ahır hasar gördü. Bakan Kurum'dan geçmiş olsun mesajı.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 14:12
Bakan Kurum: Bilecik'teki Orman Yangınlarında 47 Yapı Yıkıldı

Bakan Kurum'un Yangın Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bilecik'te yaşanan orman yangınlarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde etkili olan yangınlar sonucunda 3 köyde incelemeler yapıldı.

Yangının Etkileri

Bakan Kurum, yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda 2 ilçedeki 3 köyde toplam 150 bağımsız bölüm üzerinde inceleme gerçekleştirildiğini belirtti. İncelemeler sonucunda, 23'ü ev ve 1'i cami olmak üzere toplamda 47 bağımsız birimin yıkıldığını açıkladı. Bunun yanı sıra, 41 ev ile 25 ahır ve depo gibi yapının da ağır hasar aldığı tespit edildi.

Devletin Desteği

Bakan Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" diyerek, yaraların hızla sarılacağına dair güvence verdi. "Müsterih olun, devletimiz yanınızdadır" ifadelerini kullanarak, devletin her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bilecik'te meydana gelen orman yangınlarında 3 köyde 23'ü ev, 47 birimin yıkıldığını, 41 ev ile 25 ahır ve depo gibi birimin ağır hasar aldığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bilecik'te meydana gelen orman yangınlarında 3 köyde 23'ü ev, 47 birimin yıkıldığını, 41 ev ile 25 ahır ve depo gibi birimin ağır hasar aldığını bildirdi.

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