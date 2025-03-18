Bakan Kurum'dan Çanakkale Zaferi Mesajı: 'Çanakkale Geçilmez'

Bakan Murat Kurum, 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde Çanakkale Zaferi'ni andı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 12:13
Bakan Kurum'dan Çanakkale Zaferi Mesajı: 'Çanakkale Geçilmez'

Bakan Kurum'un Anma Günü Mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Kurum, "18 Mart, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin destanlaştığı, şanlı tarihimizin en önemli zaferlerinden biridir." dedi.

Şehitlerimiz İçin Saygı ve Minnet

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Çanakkale geçilmez"Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitleri saygı, minnet ve rahmetle andığını belirtti.

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