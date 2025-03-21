Bakan Kurum'dan Çarpıcı Açıklamalar: 'Siyaset Sorumluluk Sahibi Olmaktır'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da düzenlenen AK Parti İl Başkanlığı teşkilat ve vefa iftarında dikkat çekici açıklamalar yaptı. Bakan Kurum, 'Bunlar deprem bölgesinde yaptıkları yetmezmiş gibi Türkiye'nin sokaklarını karıştırmak istiyorlar. Siyaset en başta sorumluluk sahibi olmaktır. Orada 40 düşünüp bir konuşmaktır ve sözün sonuçlarına katlanmaktır. Bu eylemlerde bir kardeşimizin, bir polisimizin burnu kanasa bunun hesabını kim verecek?' diyerek protesto çağrılarının tehlikelerine dikkat çekti.

Kurum, bu tür çağrılar yapanların hesabının sorulacağını belirterek, 'Ben söyleyeyim, insanları sokağa çağıran kimse hesabını da günü geldiğinde o verecek.' ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana bir vefa hareketi olduğunu dile getirerek, 'Bugün sizler de AK Parti'nin neferleri olarak deprem bölgesinde vefanın temsilcilerisiniz.' şeklinde konuştu. Ana muhalefet partisinin yapılan hizmetlere tahammül göstermediğini vurgulayan Kurum, bu durumun ülkenin gelişimine katkı sağlamadığını belirtti.

Kurum, 'Emin olun üretmiyorlar. Bir hizmete, yapılan bir esere omuz veriyorlar mı? Onu da vermiyorlar.' diyerek muhalefetin kayıtsız kalışına dikkat çekti.

Program, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, milletvekilleri ve partililerin katılımıyla gerçekleşti.