Bakan Kurum'dan CHP Genel Başkanı Özel'e Yanıt: İddialar Asılsız

Bakan Kurum, İddialara Sert Yanıt Verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile aralarında tartışma yaşandığına dair yönelttiği iddiaları yalanladı.

Özgür Özel'in Açıklamalarına Cevap

Kurum, Özel'in katıldığı televizyon programında sarf ettiği "Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere ile Bakan Kurum arasında tartışma yaşandı" şeklindeki ifadelerine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. İddianın doğru olmadığını belirten Kurum, şu ifadelere yer verdi:

"Ben belediye başkanının üzerine yürümüşüm de belediye başkanı benim iki yakama yapışmış da… Nasıl bir hayal, nasıl bir uydurma, nasıl bir yalan. İnsanın ağzı açık kalıyor. Özgür Özel, 'Türk siyasetinin Ziya'sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendisine şifa diliyorum.'"

Kurum'un bu açıklamaları, iddiaların asılsız olduğunu vurgulayarak, siyasi gündemdeki tartışmaları daha da alevlendirmiştir.