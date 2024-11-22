Bakan Kurum'dan Hatay'a Umut Verici Açıklama: 'Tarihin Merkezi Olacak'

Bakan Kurum: Hatay, Tarihin ve Medeniyetin Merkezi Olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da ticaretin merkezi olan Uzun Çarşı'nın yeniden inşası çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, şehirdeki projelerin sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel bir dönüşüm yaratacağını vurguladı.

Uzun Çarşı Projesi için İlk Adımlar Atıldı

Bakan Kurum, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Hatay'da ticaretin kalbinin attığı Uzun Çarşı'yı ayağa kaldırıyoruz. Bu kadim şehri öyle bir inşa ve ihya edeceğiz ki Hatay'ımızı yeniden tarihin, kültürün, medeniyetin merkezi yapacağız" ifadelerini kullandı. Paylaşımında bölgeden görüntüler de yer aldı.

Detaylı Bilgilendirme ve İhaleler

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Murat Kurum'un göreve başlamasının ardından 4 aylık süreçte 21 kez deprem bölgesini ziyaret ettiği belirtildi. Uzun Çarşı’nın ihalesinin 4 Ekim’de yapıldığına dikkat çekilirken projelerin detayları da paylaşıldı. TOKİ tarafından yürütülen projede, Uzun Çarşı'nın ilk etabında 6,441 metrekarelik alanda 3 ada içinde Antakya mimarisine uygun 131 dükkan ve iş yeri inşa edileceği duyuruldu. Ayrıca bölgede sondaj çalışmalarının da başladığı kaydedildi.

Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Devam Ediyor

Öte yandan, Sit alanı olarak tescillenen Kemalpaşa Caddesi'nde 20 bin metrekarelik alanda 11 etap halinde inşaatların sürdüğü bilgisi verildi. İlk 7 etapta 426 dükkanın inşasına başlanmış durumda. Ayrıca, Kurtuluş Caddesi’nde TOKİ tarafından 4 ada içerisinde 11,254 metrekare alanda 54 dükkan ve 47 konut inşa edileceği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.