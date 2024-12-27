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Bakan Kurum'dan İskenderun Sahil Projesi Müjdesi

İskenderunlular, özledikleri sahillere geri dönüyor. Bakan Kurum, proje detaylarını sosyal medyadan duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 10:13
Bakan Kurum'dan İskenderun Sahil Projesi Müjdesi

Bakan Kurum İskenderun Sahil Projesini Duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İskenderun sahilinde yapacakları projeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, İskenderunluların özledikleri sahillere yeniden kavuşacaklarını belirtti. Projenin, deniz ile sahil şeridini en güvenli, en çevreci ve en konforlu bir biçimde >birleştireceğini vurguladı.

Tören Duyurusu ve Heyecan

Bakan Kurum, ayrıca yarın (tarih belirti olmaksızın) saat 14.30'da Hatay'da düzenlenecek törenin duyurusunu sosyal medya hesabından yaptı. Kurum, “Yarın tüm hemşehrilerimizi heyecanımızı paylaşmaya bekliyoruz.” şeklinde ifadelerle İskenderunlu vatandaşları davet etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İskenderunluların özledikleri...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İskenderunluların özledikleri sahillerine yeniden kavuşacağını, deniz ile sahil şeridini en güvenli, en çevreci, en konforlu haliyle birleştireceklerini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İskenderunluların özledikleri...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İskenderunluların özledikleri sahillerine yeniden kavuşacağını, deniz ile sahil şeridini en güvenli, en çevreci, en konforlu haliyle birleştireceklerini bildirdi.

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