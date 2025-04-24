Bakan Kurum'dan İstanbul Depremi Üzerine Acil Uyarılar

Bakan Kurum, İstanbul'da Deprem Gündemini Açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki deprem riskine dair önemli açıklamalarda bulundu. Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen kriz toplantısında konuşan Kurum, "Milletimize ve deprem dönüşümünden sorumlu olan belediyelerimize şunu ifade etmek istiyorum, İstanbul için her saniye değerli. Vakit daraldıkça daralıyor. İstanbul depremi bir milli güvenlik meselesidir," dedi.

Hasar Tespit Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Bakan Kurum, sözlerine devam ederek, deprem sonrası İstanbul’da toplamda 1399 yapıya ilişkin ihbar aldıklarını belirtti ve ekiplerin hızlı bir şekilde inceleme yaptığını ifade etti. Son durumu paylaşarak, "Şu ana kadar 7 binamız az hasarlı. Fatih ilçemizde metruk bir binamız yıkıldı ve enkaz kaldırma çalışmaları bugün tamamlanacak. İstanbul’un 39 ilçesinde 963 mahallesinde saha çalışmalarına devam ediyoruz," şeklinde konuştu.

Kamu Binaları Üzerine Hasar Tespiti

Kurum, İstanbul'da 3 bin hasar tespit ekibinin 28 bin 500 kamu binası için çalışmalara başladığını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte yurtların taraması tamamlandığını ve herhangi bir hasar tespit edilmediğini bildiren Kurum, bugün de Sağlık Bakanlığı ile hastaneleri tarayarak sonuçları kamuoyuyla paylaşacaklarını duyurdu.

İstanbul'un Tek Gündemi: Deprem

Bakan Kurum, tüm Türkiye için en önemli gerçeğin deprem olduğunu vurgularken, "Son depremin ardından İstanbul'un artık tek gündemi deprem olmalıdır. Türkiye’nin yüzölçümünün yaklaşık %66’sı deprem bölgelerinde bulunmaktadır. Bu nedenle riskli binalardan kaçınmalıyız, hep birlikte dönüşüm gerçekleştirelim," ifadelerini kullandı.

‘Yarısı Bizden’ Kampanyası İle Dönüşüm Hızlanıyor

Bakan Kurum, depreme yönelik çalışmalar hakkında bilgi vererek, TOKİ ile sağlam evler inşa etmeye başladıklarını belirtti. "İstanbul'da 290 bin ev ve iş yerinin dönüşümü devam ediyor. 'Yarısı bizden' kampanyası ile 21 bin inşaat sürecine girdi," dedi. Dönüşüm için tüm İstanbulluları ve belediyeleri seferber olmaya davet etti.

Kurum, İstanbul'un güvenliği için siyasetten uzak durulması gerektiğini, 16 milyon İstanbullunun canının ve geleceğinin söz konusu olduğunu vurguladı. "Hep birlikte el ele vermenin zamanı," diyerek sözlerini tamamladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağ 3), İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantıya İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 2), Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağda), İstanbul Valisi Davut Gül (sol 2), 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk (solda) ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (sol 3) katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağ 3), İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantıya İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 2), Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağda), İstanbul Valisi Davut Gül (sol 2), 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk (solda) ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (sol 3) katıldı.