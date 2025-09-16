Bakan Kurum'dan Kahramanmaraş'ta Müjde: Deprem Bölgesine Yeni Sosyal Konut Hamlesi

Bakan Kurum'dan Kahramanmaraş'ta sosyal konut açıklaması

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda mesajlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta düzenlenen AK Parti İl Başkanlığı Teşkilat Buluşması'nda konuştu. Kurum, "Deprem bölgesinde hak sahibi olmayan tüm vatandaşlarımız için yeni sosyal konut projesi kapsamında konutlarımızı yapacağız" sözlerini vurguladı.

Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ın 6 Şubat depremlerinde ağır yara aldığını ancak şehrin sabır, metanet ve vakarla yeniden ayağa kalktığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Kahramanmaraş ve depremden etkilenen 10 ili yeniden inşa etmek için tüm imkanların seferber edildiğini aktardı.

İlerleme ve teslimatlar

Kurum, depremzedeler için 11 ilde yürütülen çalışmalarda devletin tüm gücünün kullanıldığını ifade ederek, 6 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 304 bininci konutun anahtarlarının teslim edildiğini belirtti. Buna bağlı olarak deprem bölgesindeki konutların yüzde 70'ini tamamladıklarını ve her üç hak sahibi depremzededen iki'sinin evine kavuştuğunu söyledi.

Bakan ayrıca, Türkiye'nin saatte 23, günde 550 konut üretecek tecrübeye sahip olduğunu vurguladı ve 11 ilde 453 bin hak sahibi vatandaş için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Kahramanmaraş'taki durum ve hedefler

Kahramanmaraş'ta 45 bin ev ve iş yerinin tamamlandığını ve burada hayatın yeniden başladığını söyleyen Kurum, 29 bin konut ve iş yerinin yapımının hızla devam ettiğini bildirdi. Bu yılın sonuna kadar şehirde 74 bin yuva ve iş yerinin teslim edileceğini kaydetti.

Şehir ekonomisinin ve kültürünün yeniden canlandırılması kapsamında Kapalı Çarşı ve Demirciler Çarşısı gibi alanların aslına uygun inşa edildiğini; diğer illerde de tarihi çarşı ve camilerin onarıldığını anlattı.

Yeni sosyal konut kampanyası ve müjde

Kurum, Türkiye genelinde 280 bin yeni konutun yapımının sürdüğünü belirterek, gelecek ay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 81 ilde hayata geçecek yeni sosyal konut kampanyasının detaylarını paylaşacağını söyledi.

Bakan Kurum, "Deprem bölgesinde hak sahibi olmayan tüm vatandaşlarımız için yeni sosyal konut projesi kapsamında konutlarımızı yapacağız." ifadelerini tekrarladı ve projenin, evi olmayan dar gelirli, emekli vatandaşlar, gençler, şehit ve gazi yakınları ile bölgede yaşayan herkes için ek kontenjanlar ayrılarak uygulanacağını aktardı.

Projede özellikle gençler ve en az üç çocuk sahibi ailelere önemli avantajlar sunulacağının altını çizen Kurum, bugüne kadar 1 milyon 704 bin sosyal konut inşa ederek yaklaşık 5 milyon dar gelirli vatandaşın ev sahibi yapılmasına katkı sağlandığını ifade etti.

Kurum konuşmasını, depremle sarsılan 11 şehri yeniden ayağa kaldırma ve 11 ilde evine girmeyen hiçbir kardeşi bırakmama sözüyle tamamladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağ 3), "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı Teşkilat Buluşması'na katıldı. Bakan Kurum, burada konuşma yaptı.