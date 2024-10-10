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Bakan Kurum'dan Malatya'ya Fahri Hemşehrilik Beratı Açıklaması

Bakan Murat Kurum, Malatya'dan aldığı fahri hemşehrilik beratını onur madalyası olarak tanımladı ve şükranlarını sundu.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 21:55
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 21:55
Bakan Kurum'dan Malatya'ya Fahri Hemşehrilik Beratı Açıklaması

Bakan Kurum'dan Malatya'ya Onur Dolu Bir Yanıt

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kendisine verilen fahri hemşehrilik beratına dair açıklamalarda bulundu.

Onur Madalyası Olarak Değerlendiriyor

Meclis tarafından kendisine sunulan berat hakkında konuşan Bakan Kurum, "Bu beratı göğsümde bir onur madalyası olarak taşıyacağım." ifadelerini kullandı.

Oy Birliği ile Karar Alındı

Yazılı açıklamada, depremde ağır hasar gören Malatya'nın yeniden imarı için gösterdiği gayretler hatırlatıldı. Fahri hemşehrilik beratı, 9 Ekim'deki Meclis toplantısında AK Parti, CHP ve MHP gruplarının oy birliğiyle kabul edildi.

Şükranlarını Sundu

Bakan Kurum, konuyla ilgili olarak, "Malatya ve depremden etkilenen diğer tüm illerimiz için gecemizi gündüzümüze kattık. Oradaki çalışmaları el ele omuz omuza yaptık. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza layık olabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde belirtti.

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