Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Göçmen Politikasına Dair Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sığınmacılara Açık Kapı Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin sığınmacılara yönelik yaklaşımını değerlendirirken önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye’ye sığınana sen beyaz mısın, siyah mısın diye sormadık. Kimliğine bakmadan, sadece ülkemizin kapılarını değil, gönül dünyamızın kapılarını da açtık," ifadelerini kullandı.

Kapılarımız Herkese Açık

Erdoğan, Türkiye'nin göç politikalarıyla ilgili olarak, sığınmacılara karşı duyulan empatinin önemine dikkat çekti. Bu yaklaşım, Türkiye'nin uluslararası göçmen krizine karşı sergilediği insani duruşu gözler önüne seriyor.