Bakan Kurum Hatay'da Açıkgöz Ailesini Ziyaret Etti

"Burada devlet millet el ele bu başarıyı gerçekleştirdik"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay ziyaretinde depremden etkilenen Açıkgöz ailesinin yeni evine konuk oldu. Ziyaret, Antakya'nın Güzelburç Mahallesindeki teslimat kapsamında gerçekleşti.

Bakan Kurum, aileyle sohbetinde duygusal ifadeler kullanarak, "Burada devlet millet el ele bu başarıyı gerçekleştirdik. İnşallah son hak sahibimiz evini alana kadar bu mücadeleyi beraber sürdüreceğiz." dedi.

Kurum ayrıca, "Allah bir daha o günleri bize yaşatmasın. Sağlık, huzur, mutluluk içerisinde inşallah evlatlarınızla, eşinizle, torunlarınızla hep birlikte yaşayın. Hayırlı uğurlu olsun, güle güle oturun." sözleriyle aileye iyi dileklerini iletti.

Ev sahibi 74 yaşındaki Ali Açıkgöz ise yeni evlerin durumundan memnuniyetini şöyle aktardı: "Evler çok iyi, yapanların da eline, koluna sağlık. Bir dediğimizi iki etmiyorlar. Devletimize de hükümetimize de Allah zarar ziyan vermesin. Allah başımızdan da eksik etmesin."

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kurum, inşa çalışmalarının seferberlik ruhuyla sürdüğünü vurgulayarak, "Sadece Hatay'da 200 bine yakın konutun inşası var. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücü. Sayın Cumhurbaşkanı'mız burayı anbean takip ediyor." bilgisini paylaştı.

Kurum'un ziyareti, deprem sonrası iyileştirme ve konut teslim süreçlerinin hızla ilerlediğine dair somut bir görüntü sunarken, yetkililer son hak sahibine ulaşılana kadar çalışmaların devam edeceğini belirtti.