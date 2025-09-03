DOLAR
Bakan Kurum, Hikmet Çetin ile Görüştü

Bakan Murat Kurum, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'i Bakanlıkta ağırladı; Kurum NSosyal hesabından nazik ziyaret için teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 14:34
Eski TBMM Başkanı Bakanlıkta Ağırlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eski TBMM Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile bir araya geldi.

Görüşme Bakanlık'ta gerçekleşti.

Kurum, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Hikmet Çetin'i Bakanlığımızda ağırladık. Sayın Başkana nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eski TBMM Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile bir araya geldi.

