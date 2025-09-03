Bakan Kurum, Hikmet Çetin ile Görüştü

Eski TBMM Başkanı Bakanlıkta Ağırlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eski TBMM Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile bir araya geldi.

Görüşme Bakanlık'ta gerçekleşti.

Kurum, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Hikmet Çetin'i Bakanlığımızda ağırladık. Sayın Başkana nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

