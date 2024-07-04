Bakan Kurum, Malatya'daki deprem sonrası ilk ziyaretinde taahhütte bulundu: "Asrın felaketinin yaralarını saracağız"

MURAT KURUM'UN İLK ZİYARETİ MALATYA'YA



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeniden bakan olarak atanmasının ardından ilk ziyaretini depremden etkilenen Malatya'ya gerçekleştirdi. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya, Bakan Kurum'un ilk il ziyaretine ev sahipliği yaptı.

Malatya'daki ziyareti sırasında Bakan Kurum, il koordinasyon toplantısına katılarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Deprem sonrası atılan adımları değerlendiren Bakan Kurum, şehrin yeniden yapılandırılması ve iyileştirilmesi için planlanan projeleri masaya yatırdı.



ŞEHİRLERİN YENİDEN AYAĞA KALKMASI VE VAATLER

Konuşmasında 2023 Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimleri öncesinde halka verilen sözleri hatırlatan Bakan Kurum, deprem bölgesindeki şehirlerin yeniden ayağa kaldırılacağını ve bu süreçte ellerini taşın altına koymaya devam edeceklerini vurguladı. Malatya'nın yeniden inşası ve iyileştirilmesi için ortak akıl ve işbirliği ile kararlar alınacağını belirtti.

Bakan Kurum, depremin hemen ardından başlatılan konut inşaatlarına dikkat çekerek, Malatya'nın yeniden yapılandırılması için kararlı olduklarını ifade etti. "Asrın felaketinin açtığı tüm yaraları saracağız. Malatya'yı çok daha güzel günlere kavuşturacağız" sözleriyle depremzedeleri umutlandırdı.



Bakan Kurum'un ziyareti ve yapılacak çalışmalarla ilgili olarak bölgedeki gelişmeler yakından takip edilecek.

