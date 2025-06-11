Bakan Kurum, Malatya'daki Konutların Görüntülerini Paylaştı

Bakan Kurum Malatya'da Konutları Tanıttı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Bahçebaşı ve İkizce mahallelerinde inşası tamamlanan konutlara yerleşen vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamalara göre, 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan Malatya'da bugüne kadar 26 bin 325 konut ve iş yeri teslim edildi. Bu rakam yıl sonuna kadar 79 bin 420'ye yükselecek.

Umut Dolu Mesajlar

Bakan Kurum, yaptığı paylaşımda depremzede İrfan Yılmaz'ın, "Kurada çıkan anahtar bizim için sadece bir anahtar değildi. Çocuklarımızın geleceği, bizim umudumuz oldu." sözlerini alıntılayarak, "Size söz olsun, o umutları hiç söndürmeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Yeni yapılan konutların görüntülerinde hak sahibi Ahmet İtik, "Barınak, hayat kaynağının olduğu yer, sıcak yuva. Devletimiz bizi sıcak yuvamıza kavuşturdu. Böyle evleri hayal ederdik. 2 sene zarfında bu kadar şehri ayağa kaldırmak, her adamın haddi değil." açıklamasında bulundu.

Diğer bir hak sahibi Engin Yılmaz ise, "453 bin konut yapılacakmış. Biz güveniyoruz, Allah'ın izniyle 500 bini de yaparlar." mesajını paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da Bahçebaşı ve İkizce mahallelerinde inşası tamamlanan konutlara yerleşen vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da Bahçebaşı ve İkizce mahallelerinde inşası tamamlanan konutlara yerleşen vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.