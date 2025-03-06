Bakan Kurum, Malatya İftar Buluşması'nda Deprem Çalışmalarını Duyurdu

Bakan Murat Kurum, Malatya'da deprem sonrası yapılan konut ve iş yeri teslimatları hakkında bilgi verdi, muhalefete eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 19:57
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 19:57
Bakan Kurum, Malatya İftar Buluşması'nda Deprem Çalışmalarını Duyurdu

Malatya İftar Buluşması'nda Bakan Kurum'un Açıklamaları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da düzenlenen "Malatya İftar Buluşması" programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, deprem bölgesindeki inşaat çalışmalarına ilişkin olarak, "Hamdolsun, bugün artık deprem bölgesinde inşasına başlamadığımız tek bir konut, tek bir iş yeri kalmadı." dedi.

İnşaat Hızının Artışı

Kurum, yılbaşına kadar 11 ilde toplam 452 bin 983 bağımsız bölüm teslim edeceklerini ifade etti. Aynı zamanda Malatya'nın sabır ve inançla yeniden inşası için çalıştıklarını belirtti: "Malatyamız daha güzel bir sabaha uyansın."

Depremzede Kardeşlerine Sonuna Kadar Destek

Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti: "11 ilimizde yuvasına kavuşmayan, iş yerini açmayan tek depremzede kardeşimizi bırakmayacağız." Yıl sonuna kadar Malatya'da yalnızca 55 bin konut değil, ayrıca 10 bin 714 iş yeri ve 13 bin 210 köy evi yoğun bir şekilde tamamlanacak.

Türkiye'nin Yeni Dönemi

Kurum, Türkiye'nin terör belasından kurtulma yolunda ilerlediğini vurgulayarak, "Türkiye, ekonomik açıdan düzeldiği, deprem bölgesinin ayağa kalktığı bir döneme doğru hızla ilerliyor." dedi.

Muhalefete Geçmişten Gelen Eleştiriler

Bakan Kurum, muhalefetin tutumuna yönelik eleştirilerde bulunarak, "Kimseye aldırmadan yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu. Ayrıca, "Bu bölgedeki gelişmelerden rahatsızlar, çünkü deprem bölgesini siyaset malzemesi yaptılar." dedi.

Katılımcılar

Programa, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, İhsan Koca ile diğer kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentteki bir düğün salonunda düzenlenen...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentteki bir düğün salonunda düzenlenen "Malatya İftar Buluşması" programına katılarak konuşma yaptı.

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