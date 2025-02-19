Bakan Kurum, Malatya Vekilleri ve Belediye Başkanı ile Buluştu

Bakan Kurum, Malatya’nın konut projeleri ve ilerlemeleri hakkında bilgiler paylaştı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 21:54
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 21:54
Bakan Kurum, Malatya Vekilleri ve Belediye Başkanı ile Buluştu

Bakan Kurum, Malatya Heyetiyle Bir Araya Geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya ilini temsil eden siyasi isimlerle buluştu. Toplantının katılımcıları arasında AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er yer aldı.

Toplantıda Verilen Bilgiler

Bakan Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile birlikte Bakanlığımızda önemli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ana konusunu, "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan olayın ardından yürütülen çalışmalar oluşturdu. Kurum, Malatya’da teslim ettikleri konut ve iş yeri sayısının 26 bin 325 olduğunu belirterek, yıl sonuna kadar toplam 79 bin 420 konut ve iş yeri projesini tamamlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Bakan, ayrıca, "Çözülmemiş tek bir sıkıntı kalmayana dek, masada ve sahada çalışmalarımızı sürdüreceğiz." şeklindeki kararlılığıyla dikkat çekti.

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