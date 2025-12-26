DOLAR
Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram Kurumları Yerinde İnceledi

Kaymakam Ertuğrul Bayram, Halk Eğitimi Merkezi ve İlçe Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu, yeni Başhekim Dr. Mert Fatih Kesen’e hayırlı olsun dedi ve esnafı dinledi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:26
Halk Eğitimi Merkezi'nde eğitim çalışmaları değerlendirildi

Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, ziyaretlerine Halk Eğitimi Merkezi ile başladı. Merkez yetkililerinden devam eden kurslar hakkında bilgi alan Bayram, kursların ilçenin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağladığını vurguladı.

Bayram, kursiyerlere emeklerinden dolayı teşekkür ederek, eğitimin yerel yaşam üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti.

İlçe Devlet Hastanesi'nde sağlık hizmetleri görüşüldü

Kaymakam Bayram daha sonra İlçe Devlet Hastanesini ziyaret etti. Ziyarette, Başhekimlik görevine atanan Dr. Mert Fatih Kesen’e hayırlı olsun dileklerini iletti.

Bayram ile Başhekim Kesen, ilçede sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar ve hastanenin genel durumu hakkında istişarelerde bulundu.

Esnaf ziyareti ve halkla görüşme

Kurum ziyaretlerinin ardından ilçe merkezinde esnaflarla bir araya gelen Kaymakam Bayram, esnafların talep ve beklentilerini dinledi. Bayram, vatandaşlarla sohbet ederek görüş ve önerilerini aldı.

Ziyaretler, kurumlarla koordinasyonun güçlendirilmesi ve yerel hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik adımların takip edildiğinin göstergesi olarak değerlendirildi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

