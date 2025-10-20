Bakan Kurum: TOKİ'nin "İlk Evim" Eskişehir'de Tamamlandı — 500 Bin Anahtar Yolda

Bakan Kurum, "İlk Evim Projesi"nin tamamlanan konut görüntülerini paylaştı

Eskişehir'de yeni yaşam alanları teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin sosyal konut hamlesi kapsamında hayata geçirilen çalışma görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum paylaşımında, "Şimdi de Yüzyılın Konut Projesi ile 500 bin anahtarı daha milletimizle buluşturacağız." ifadelerine yer verdi.

Kurum'un paylaştığı görüntüler, İlk Evim Projesi kapsamında Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi'nde inşa edilen konuşmaları ve teslimleri gösteriyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TOKİ sosyal konut projeleri ile dar gelirli vatandaşlara yeni yaşam alanları sunmaya devam ediyor.

Proje detayları

Projede, toplam 250 bin konutluk "İlk Evim Projesi" kapsamında Eskişehir Ihlamurkent Mahallesi'nde 4 etap halinde; 3.109 konut, 2 cami, 2 okul ve 6 ticaret merkezi yapımı tamamlandı.

Hak sahiplerinin duyguları

Bakan Kurum, NSosyal hesabından paylaştığı görüntülerde, yeni evlerine kavuşan vatandaşların mutluluğuna dikkat çekti: "Eskişehir'deki vatandaşlarımızın mutluluğuna bakın. TOKİ ile hayallerine ulaştılar, ev sahibi oldular, güvenli, huzurlu yuvalarına kavuştular. Şimdi de Yüzyılın Konut Projesi ile 500 bin anahtarı daha milletimizle buluşturacağız. Çok yakında."

Görüntülerde yer alan hak sahiplerinden Şenay Karaaslan, evini ilk gördüğünde ağladığını ve çok mutlu olduğunu söyledi. Bir diğer hak sahibi Dilek Sorarlı ise 6 Şubat depremlerinde TOKİ konutlarının zarar görmemesinin kendilerine güven verdiğini belirterek, "Kimin emeği varsa küçükten büyüğe kadar herkese çok teşekkür ederim. Kirada oturmaktan kurtuldum. Evim de rahatça oturuyorum." ifadelerini kullandı.

TOKİ'nin sosyal konut çalışmaları, dar gelirli vatandaşlara güvenli ve planlı yaşam alanları sunmayı amaçlıyor; bakanlığın açıklamasında bu çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı.

