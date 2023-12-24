Bakan Mahinur Göktaş'tan şehit Yasin Karaca'nın baba evi için flaş talimat

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Irak'ın kuzeyindeki terör saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın ailesine destek olmak amacıyla önemli bir adım attı. Göktaş'ın talimatı üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehit Yasin Karaca'nın Tokat'taki baba evinin yeniden inşa edilmesi için harekete geçti





Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, şehidin ailesinin baba evinin fiziki durumuyla ilgili haberlerin ardından başlattığı çalışmalar kapsamında, evin yeniden inşa edilmesi için adımlar atmaya başladı. Bakan Göktaş'ın bu talimatıyla birlikte, şehit ailesinin evinin en kısa sürede yeniden inşa edilmesi planlanıyor. Bu süreçte, şehit Yasin Karaca'nın ailesine destek olmak ve acılarını hafifletmek için her türlü şeyin yapılacağı vurgulandı.







