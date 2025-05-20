Bakan Memişoğlu: 'Gazze’de İnsani Yardım İhtiyacı Acil'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 78. Dünya Sağlık Asamblesi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık sisteminde son çeyrek asırda gerçekleştirilen büyük değişim ve dönüşümlere dikkat çekti. "Ülkemizde dünyanın en kapsamlı ve erişilebilir sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak sunuyoruz." diyen Memişoğlu, Kovid-19 sürecinde Türkiye'nin diğer ülkelere sağlık alanında sağladığı destekleri vurguladı.

Bakan Memişoğlu, sağlık alanında yeni bir adım olarak Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı'nı hayata geçirdiklerini belirterek, koruyucu hekimlik ve teknoloji üretimini ön planda tutarak, kapsamlı bir ekosistem inşa ettiklerinin altını çizdi. "Amacımız; sürdürülebilir, yenilikçi ve kapsayıcı sağlık çözümleriyle sağlık kapasitesine katkı sunmaktır." ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesi toplantısında, 'Health Türkiye' markasıyla sağlık turizmi alanındaki çalışmalarını da aktaran Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık turizmindeki marka değerini güçlendirdiklerini dile getirdi.

Toplantıda Gazze'deki durumu da gündeme getiren Memişoğlu, "Bizler burada toplantı halindeyken Gazze'de insanlar kendi topraklarında hayatta kalma mücadelesi veriyor; sağlık, gıda ve yaşama hakkı ellerinden alınmış durumda." dedi. Bakan, sağlıkçıların gece gündüz çalıştığını belirterek, "Bugün Gazze’nin en çok ihtiyaç duyduğu şey; insanlığın insanlığıdır." vurgusunu yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (fotoğrafta), Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesinin (DSA) 78'inci genel kurulunda katılımcılara hitap etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (fotoğrafta), Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesinin (DSA) 78'inci genel kurulunda katılımcılara hitap etti.