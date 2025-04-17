Bakan Memişoğlu'ndan TBMM Başkanvekili Önder'in Sağlık Durumuna Açıklama

Bakan Memişoğlu'ndan Önder'in Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Geçirdiği kalp rahatsızlığı ameliyatı sonrası, Şişli'deki hastanede tedavi gören Önder'i ziyaret etti.

Memişoğlu, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, Önder'in şu ana kadar gösterdiği büyük direncin kendilerine umut verdiğini belirtti. Ayrıca, Önder'in ailesine “geçmiş olsun” dileklerini iletti.

“Bütün Ekip Onun Yanında”

Hastane ziyareti sırasında Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi'den Önder'in sağlık durumu hakkında bilgi aldığını ifade eden Memişoğlu, “Bütün ekip, tüm gücüyle, bilgisiyle onun yardımında. Yoğun bakımda uzun süre makinede bağlı mücadele ediyor” dedi.

Memişoğlu, Türkiye'nin değerli insanlarından biri olan Önder için herkesin dua etmesini istedi. “Hepinizden, Türkiye'den böyle pozitif bir insanın yeniden aramıza katılması için dua bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Tedavi Ekiplerine Teşekkür”

Ameliyatın zorluğuna değinen Memişoğlu, “Bu çok büyük bir ameliyat, bir cerrah olarak söylüyorum. Bunu yapan ekiplere özellikle teşekkür ediyorum” dedi. Önder’in durumunda herhangi bir önemli değişiklik olmadığını belirten Memişoğlu, “Durumunda bir değişiklik olduğunda hekim arkadaşlarımız arz eder. Biz duamızı ettik” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti. Memişoğlu, ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti. Memişoğlu, ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.