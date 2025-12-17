DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,23 -0,06%
ALTIN
5.957,92 -0,66%
BITCOIN
3.854.113,36 -2,91%

Kırıkkale'de zincirleme kaza: 3 servis aracı çarpıştı, 10 yaralı

Kırıkkale-Kırşehir D765 yolunda üç servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 10 işçi yaralandı; yaralıların sağlık durumları iyi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 18:24
Kırıkkale'de zincirleme kaza: 3 servis aracı çarpıştı, 10 yaralı

Kırıkkale'de zincirleme kaza: 3 servis aracı çarpıştı, 10 yaralı

Kırıkkale-Kırşehir D765'te akşam saatlerinde meydana geldi

Kırıkkale’de, işçileri taşıyan üç servis minibüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 işçi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Kırşehir D765 karayolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçileri taşıyan T.F.K. idaresindeki 71 AEG 868 plakalı minibüs ile aynı güzergahta seyir halinde olan E.B. yönetimindeki 06 EVC 767 plakalı Fiat marka minibüs ve S.A.’nın kullandığı 71 ADY 152 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 10 işçi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerince kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından araçlar yoldan kaldırılırken, ulaşım kontrollü şekilde yeniden sağlandı.

KIRIKKALE’DE 3 SERVİS ARACININ KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 10 İŞÇİ YARALANDI.

KIRIKKALE’DE 3 SERVİS ARACININ KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 10 İŞÇİ YARALANDI.

İLGİLİ HABERLER

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emsa-Vestel-Sparcon Hibrit Jeneratör Lansmanı Eskişehir’de
2
Nazilli’de Minibüs Motosiklete Çarptı, Park Halindeki Araçlara Daldı: 1 Yaralı
3
Kırıkkale'de zincirleme kaza: 3 servis aracı çarpıştı, 10 yaralı
4
Şişli'de dehşet: Otomobil yayalara çarptı — 2 ölü, 6 yaralı
5
Çeşme’de Özel Harekat Destekli Operasyon: 6 Suçtan Aranan H.A. Yakalandı
6
Burdur'da halı saha kavgası: 2 kişi 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan tutuklandı
7
Kayseri KAYMEK ile Türkçeyi Dünyaya Taşıyor

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor