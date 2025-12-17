DOLAR
Samsun Çarşamba'da İki Katlı Evde Yangın: 1 Ölü

Samsun’un Çarşamba ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi, yangının nedeni inceleniyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 18:42
Samsun Çarşamba'da İki Katlı Evde Yangın: 1 Ölü

Samsun Çarşamba'da İki Katlı Evde Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Gece saat 02.30'da Sarıcalı Mahallesi'ndeki müstakil evde alevler yükseldi

Edinilen bilgiye göre, gece saat 02.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi Öksüzoğlu Sokak üzerinde bulunan, Hüseyin Topuz'a ait iki katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.

Evde yapılan aramada, Hüseyin Topuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Topuz'un cenazesi, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

