Nazilli’de Minibüs Motosiklete Çarptı, Park Halindeki Araçlara Daldı: 1 Yaralı

Nazilli’de Minibüs Önce Motosiklete Ardından Park Halindeki Araçlara Çarptı

Yeşil Mahalle Alparslan Türkeş Bulvarı'nda trafik kazası

Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen kazada, U dönüşü yapmak isteyen minibüs önce bir motosiklete, ardından park halindeki araçlara çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; S.Ü. idaresindeki 50 FC 422 plakalı minibüs, U dönüşü yapmaya çalışırken bulvar yönünde seyir halinde olan E.C. idaresindeki 09 AFK 753 plakalı motosiklete çarptı.

Minibüs çarpmanın ardından duramayarak park halindeki 09 PM 919, 09 ALL 180 ve 20 Y 6730 plakalı araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonucunda motosiklet kullanılamaz hale gelirken, diğer araçlarda da maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde minibüsün bulvar üzerinden dönüş yapmaya çalıştığı sırada motosikletle çarpışması ve duramayarak park halindeki araçlara çarpması anbean görülüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE 'U' DÖNÜŞÜ YAPMAK İSTEYEN BİR MİNİBÜS, ÖNCE MOTOSİKLETE ARDINDAN PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPARAK DURABİLİRKEN, KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.