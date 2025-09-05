Bakan Memişoğlu, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' Ankara 1. Bölge Toplantısına Başkanlık Etti
Sağlık hizmetleri ve yatırımlar masaya yatırıldı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Ankara 1. Bölge Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, toplantının Memişoğlu başkanlığında gerçekleştirildiği duyuruldu.
Toplantıda, Memişoğlu'nun il yöneticilerinden ildeki sağlık yatırımları ve sağlık hizmetlerinin sunumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.