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Bakan Memişoğlu, Yeni Yılın İlk Bebeğini Ziyaret Etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da yeni yılın ilk bebeği Kerem Ali'yi hastanede ziyaret etti, aileye tebrikler iletti.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 01:36
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 01:36
Bakan Memişoğlu, Yeni Yılın İlk Bebeğini Ziyaret Etti

Yeni Yılda İlk Bebek: Kerem Ali

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2024 yılına merhaba derken, İstanbul'da yeni yılın ilk bebeği Kerem Ali Demir'i Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde ziyaret etti. Annenin dördüncü çocuğu olan Kerem Ali, 2024 yılının ilk bebeği unvanıyla dünyaya gözlerini suda açtı. Bakan Memişoğlu, hastanede yaptığı ziyaret sırasında aileye tebriklerini iletti ve bebek ile annesi hakkında sağlık bilgisi aldı.

Kerem Ali ve Ailesine Tebrikler

Bakan Memişoğlu, Kerem Ali'yi kucağına alarak sevdi ve anne Fatma Demir'e çiçek takdim etti. Kerem Ali’nin doğumu hakkında memnuniyetle konuşan Bakan, normal doğumun önemine vurgu yaparak hastanede bu oranın %90 olduğunu belirtti.

Yeni Yıl Mesajı ve Dünya Kupası Temennisi

Bakan, 2024 yılı için umut dolu dileklerde bulunarak, insanların sevdikleriyle mutlu ve huzurlu günler geçirmesini istedi. Türkiye'de yaşanan zorluklara da değinerek, Gazze gibi yerlerde yaşanan trajedilere dikkat çekti ve barışın sağlanması için Türk milletinin çabalarının devam edeceğini söyledi.

Normal Doğumun Önemi

Bakan Memişoğlu, Esenler Hastanesi'nde normal doğum konusuna dikkat çekerek, Türkiye'de %90 normal doğum oranı olduğunu ve bu oranın artırılması için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Ayrıca, 2025 yılının obezite ve bağımlılıkla mücadelede kritik bir yıl olacağını belirtti.

Türkiye'nin Sağlıkta Gücü

Türkiye'nin sağlık alanında dünyaya örnek bir model sunduğunu ifade eden Memişoğlu, sağlık hizmetlerinin hem ulaşılabilir hem de ekonomik olduğunu vurguladı. "Dünyanın söz sahibi sağlık ülkesi olma hedefimize hızla ilerliyoruz," dedi.

Yeni Yıl Kutlamaları ve Vali ile İşbirliği

Bakan Memişoğlu, Esenler 4 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nu ziyaret ederek sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Sağlık çalışanlarının yeni yılı kutlayan Bakan, toplum sağlığı için aşı ve kontrollerin önemine de dikkat çekti.

Umut Dolu Bir Gelecek İçin Çabalar Sürecek

Memişoğlu, tüm Türk milletinin yeni yılını kutlayarak, Ramazan ayının mutluluk ve huzur içinde geçmesi dileğinde bulundu. "Kötülük değil iyiliğin hüküm sürdüğü bir dünya diliyorum," ifadesini kullandı.

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