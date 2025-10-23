Bakan Murat Kurum: 'Devletimiz 500 bin yuva için hazır' — Sosyal konutlarda sevinç

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projeleriyle ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaşarak projenin önemini vurguladı. Paylaşımda hak sahiplerinin duyguları ve projeye ilişkin rakamsal veriler öne çıktı.

Kurum'un paylaşımı

"500 bin fevkalade bir şey. Sosyal konutlarımızı en güzel içinde oturan vatandaşlarımız anlatıyor. Bir yuvaya kavuşmanın ne demek olduğunu bu sevinç gözyaşları ifade ediyor. Ziyattin abimiz çok güzel söyledi, 'Hepimizin sevinmesi lazım.' Evet sevinmeliyiz, devletimiz 500 bin yuva için hazır."

Vatandaşların gözünden projeler

Görüntülerde söz alan hak sahipleri projeye ilişkin memnuniyetlerini paylaştı. Ziyattin Karakaş, projenin büyüklüğüne ve kapsamına dikkat çekerek, "500 bin konut da az bir şey değil. İlçelere verilecek, merkezlere verilecek, fevkalade bir şey. Bu büyük bir devlet hizmetidir. TOKİ'nin yaptığı şeyler dört dörtlüktür. Vatandaşına sahip çıkma, vatandaşını sokakta bırakmama projesidir. Keşke 500 bin değil 1 milyon konut yapsalar." ifadelerini kullandı.

İki çocuk annesi Nuran Karaca ise yeni evinin hayalinden çok daha iyi olduğunu söyleyerek duygularını paylaştı: "Çünkü ağlaya ağlaya, koşa koşa geldim ben bu eve. Gerçekten bu kadar güzel beklemiyordum. Bu kadar güzel, temiz ve düzenli olabileceğini düşünemedim. Ağaçlandırma yaptılar, o kadar güzel ki. O ağaçlar büyüyünce yemyeşil olacak orası. Planlamasına bayıldım, çok güzel olmuş. Bir huzur kenti diyebilirim aslında."

Emekli Mustafa Boyalıca ise ödeme koşullarına dikkat çekti: "15-20 seneye yayıyorlar. O yönden dışarıda mümkün değil, ev sahibi olamazdık." Boyalıca, projenin ayrıcalıklarına da değinerek, "Emeklileri, şehit ailelerini, gazi ailelerini, gençleri, yeni evlenecekleri, üç çocuğu olanları ayrı tutmuşlar. TOKİ'den çıksa da ev sahibi olsak diyen ve bekleyen çok insan var." diye konuştu.

TOKİ'nin ulaştığı rakamlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açıklamasına göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bugüne kadar sosyal konut projeleriyle 5 milyondan fazla vatandaşa güvenli barınma sağladı. Bu kapsamda, 50 Bin Sosyal Konut, 100 Bin Sosyal Konut, 250 Bin Sosyal Konut Projesi/ İlk Evim, İlk Evim Arsa/İlk Evim İş Yeri projelerinin de arasında olduğu kampanyalarla Türkiye genelinde bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildi. Halen 280 bin sosyal konutun inşası devam ediyor.

Ayrıca Ankara'nın Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi gibi alanlarda yeni yaşam alanları oluşturulmaya devam ediyor; projeler kapsamında hak sahiplerinin yeni yurtlarına yerleşmeleri sağlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projeleriyle ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaşarak "Devletimiz 500 bin yuva için hazır." ifadesini kullandı. Ev sahiplerinden emekli Mustafa Boyalıca da peşinatının yüksek olmadığını ve ödeme süresinin uzun olduğunu belirterek,"15-20 seneye yayıyorlar. O yönden dışarıda mümkün değil, ev sahibi olamazdık." dedi.