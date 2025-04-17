DOLAR
37,82 -0,7%
EURO
43,24 -0,01%
ALTIN
4.062,06 -0,06%
BITCOIN
3.215.156,38 0,12%

Bakan Murat Kurum, Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç'u Ağırladı

Çevre Bakanı Murat Kurum, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kabul ederek spor desteklemeleri hakkında konuştu.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 21:03
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 21:03
Bakan Murat Kurum, Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç'u Ağırladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti. Bu buluşma, sporun ve çevrenin önemine dikkat çekerken, kulüplerin desteklenmesi konusunda olumlu mesajlar verdi.

Kurum, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Asbaşkan Hamdi Akın'ı bakanlığımızda ağırladık. Sarı lacivertli camiamıza, yönetimine ve sahada emek veren sporcularımıza başarılar diliyorum. Spor kulüplerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz," ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (ortada), Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (ortada), Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u (solda) Bakanlıkta kabul etti. Kabulde, Asbaşkan Hamdi Akın (sağda) da yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Fethi Sekin Anısına 'Kahramanlar Ormanı' Açıldı
3
Aydın'da Tur Otobüsüne Çarpan Otomobilde Facia: 1 Ölü, 2 Yaralı
4
İstanbul Dijital Sanat Festivali Paris'te Ön Gösterimle Başladı
5
Antalya'da 12 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
6
İBB Meclisi'nde 2024 Faaliyet Raporu Tartışıldı: Yolsuzluk İddiaları Gündemde
7
İBB Meclisinde 2024 Faaliyet Raporu Kabul Edildi

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor