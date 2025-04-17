Bakan Murat Kurum, Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç'u Ağırladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti. Bu buluşma, sporun ve çevrenin önemine dikkat çekerken, kulüplerin desteklenmesi konusunda olumlu mesajlar verdi.

Kurum, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Asbaşkan Hamdi Akın'ı bakanlığımızda ağırladık. Sarı lacivertli camiamıza, yönetimine ve sahada emek veren sporcularımıza başarılar diliyorum. Spor kulüplerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz," ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (ortada), Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u (solda) Bakanlıkta kabul etti. Kabulde, Asbaşkan Hamdi Akın (sağda) da yer aldı.