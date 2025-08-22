DOLAR
Bakan Osman Aşkın Bak, Aydın Büyükşehir Başkanı Çerçioğlu'nu Ziyaret Etti

Yayın Tarihi: 22.08.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 15:19
Çiçek takdimi ve basına kapalı görüşme

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

Çerçioğlu, belediye binasının girişinde Bakan Bak'ı karşıladı ve kendisine çiçek takdim etti.

Daha sonra belediye binası önünde toplu fotoğraf çektirildi. Ziyaretin basına kapalı olarak gerçekleştiği bildirildi.

Bakan Bak'a, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem eşlik etti.

