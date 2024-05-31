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Bakan Özhaseki'den denizlere erişimde devrim! müjdesi "Denizler Halkındır" projesi başlatılıyor!

Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki, "Denizler Halkındır" Projesi ile vatandaşların denize erişimini sağlayarak devletin görevini yerine getireceklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.05.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 23:06
Bakan Özhaseki'den denizlere erişimde devrim! müjdesi "Denizler Halkındır" projesi başlatılıyor!

Bakan Özhaseki: Vatandaşlarımızın denize erişimini engelleyen tüm unsurları kaldıracağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, vatandaşların denize erişimini sağlayarak devletin görevini yerine getireceklerini belirtti. Özhaseki, denize kıyısı olan 28 ilin valisi ve il müdürlerinin katıldığı toplantıda, vatandaşların denize erişimini engelleyen unsurların kaldırılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Özhaseki'nin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmaya yer verildi. Özhaseki, "Denizler Halkındır" Projesi'nin başlatıldığını ve vatandaşların denize erişimini engelleyen tüm unsurların kaldırılacağını ifade etti.

Artvin'den Hatay'a kadar tüm sahilleri detaylı bir şekilde incelediklerini belirten Bakan Özhaseki, kıyıların devletin tasarrufu altında olduğunu ve kamu yararının gözetileceğini vurguladı. Anayasa'nın 43. maddesine uygun olarak kıyılarda yapılan denetimlerin sürekli hale getirildiğini ve kıyılardaki yapılaşmanın meşru zeminin dışına çıkmasının engelleneceğini ifade etti.

Denizler Halkındır Projesi ile Kıyılar Güvence Altına Alınıyor

Özhaseki, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan genelge ile valiliklere gönderilen talimatların, kıyıların güvence altına alınmasını sağlayacağını belirtti. Bu süreçte vatandaşların da işin içine katılacağını ve Çevre-Deniz İhbar Hattı'nın kurulduğunu söyledi.

Kaçak yapıların ve işgallerin önüne geçilmesi için devlet ve millet işbirliğinin önemine değinen Özhaseki, valiliklerin bu süreçte önemli bir rol üstleneceğini vurguladı. Hedeflerinin ülkenin turizmini baltalamak değil, sahilleri kaçak yapılarından arındırmak olduğunu belirten Bakan Özhaseki, bu sayede şehirlerin turistik hareketliliğinin yasal çerçevede devam edeceğini sözlerine ekledi.

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