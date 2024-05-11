Bakan Özhaseki: "TOKİ konutları depremde güvenlik ve dayanıklılığını kanıtladı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de gerçekleştirilen açılış töreninde TOKİ'nin deprem bölgesinde inşa ettiği konutların güvenlik ve dayanıklılığına dikkat çekti.



Bakan Özhaseki, Kayseri'de Oruçreis Mahallesi'nde yapılan açılış töreninde yaptığı konuşmada, 2023'teki büyük depremi hatırlatarak, TOKİ'nin bu felaket sonrasında üstlendiği büyük göreve vurgu yaptı. TOKİ'nin deprem bölgesindeki binlerce konuta başladığını ve 1 milyon 300 bin deprem bölgesi dahil olmak üzere yaptığı konutlardan bir tanesinin bile yıkılmadığını belirtti. Özhaseki, "Az hasarlı bir TOKİ evi yok, orta hasarlı, ağır hasarlı değil, az hasarlısı bile yok. Hamdolsun yaptığımız işi iyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki yeni sağlık merkezi ve park gibi hizmetlerin açılış töreninde konuşan Özhaseki, Kayseri'nin hayırseverliğine ve bölgedeki gelişmelere de değindi. Melikgazi Belediyesi tarafından yapılan Yusuf ve Hatice İşgüzar Akıl Kütü Kütüphanesi'nin de açılışına katılan Bakan Özhaseki, eğitimin önemine vurgu yaparak devletin eğitime yönelik yatırımlarını anlattı.