Bakan Özhaseki uyardı: “Orman yangınlarına ve sağlığınıza dikkat”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yükselen sıcaklık değerleri ile ilgili olarak, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Önümüzdeki günlerde, yurt genelinde sıcaklıkların daha da artacağına dikkat çeken Özhaseki, vatandaşları orman yangınları konusunda tedbirli olmaya çağırdı.

Ormanlarda herhangi bir yangın olayının meydana gelmemesi için vatandaşlardan daha duyarlı ve tedbirli olmalarını isteyen Bakan, kronik hastalığı olan kişilerin de günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarıya çıkmamaları konusunda çağrıda bulundu.