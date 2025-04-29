Bakan Şimşek: Gümrük Birliği'nin Modernizasyonu Herkesin Kazancını Artıracak

Bakan Şimşek'ten Gümrük Birliği Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hollanda'nın düzenlediği "Kral Günü" resepsiyonunda önemli mesajlar verdi. Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesine dikkat çeken Şimşek, "Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, herkesin kazanç sağlayacağı bir adım ve Avrupa'daki iç siyaset tarafından engellenmemelidir" ifadelerini kullandı.

İki Ülke Arasındaki Dostluk

Şimşek, etkinlikte yaptığı konuşmada, Hollanda ve Türkiye'nin yüzyıllara dayanan dostluk ilişkisine vurgu yaptı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 13 milyar dolara ulaştığını belirten Bakan, Hollanda'nın Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcı konumunda olduğunu ifade etti.

Küresel Belirsizlik ve İşbirliği

Küresel finansal krizle beraber artan korumacılık politikalarına dikkat çeken Şimşek, bu koşullarda bölgesel entegrasyonun önemli bir çözüm yolu olduğunu vurguladı. AB ile daha güçlü bir ekonomik entegrasyonun zorunlu olduğunu dile getiren Bakan, Draghi raporu çerçevesinde dijital dönüşüm ve yenilikçilik gibi alanlarda ilerleme sağladıklarını belirtti.

Büyükelçi Wijnands'ın Mesajları

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, iki ülkenin güçlü ticari ve diplomatik ilişkilerinin 400 yılı aşkın bir geçmişe dayandığını ifade etti. Wijnands, Türkiye'nin NATO ittifakındaki önemine dikkat çekerek, Türkiye'nin Avrupa güvenliğini güçlendirmede kilit bir ortak olduğunu belirtti.

Kültürel Bağlar ve İşbirliği

Bakan Şimşek, Türk ve Hollandalı iş insanlarını ortak projelerde bir araya getirmek üzere teşvik ettiklerini kaydetti. Öte yandan, Wijnands, Türkiye'de yaklaşık yarım milyon insanın Türk kökenli olduğunu ve bu kültürel bağların iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştirdiğini ifade etti.

Etkinliğin Detayları

Hollandalı Türk sopranosu Aylin Sezer tarafından seslendirilen şarkılarla açılan etkinlikte, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gibi üst düzey yetkililer de yer aldı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından "Kral Günü" vesilesiyle resepsiyon düzenlendi. Etkinliğe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sağda) ile Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands (solda) da katıldı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından "Kral Günü" vesilesiyle resepsiyon düzenlendi. Etkinliğe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (sağda) ile Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands (solda) da katıldı.