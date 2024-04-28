Bakan Şimşek, İslam Kalkınma Bankası toplantıları için Riyad'da

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankası'nın 50. kuruluş yıl dönümünü kutlamak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek toplantılara katılmak üzere bugün yola çıktı.



Bakan Şimşek, Türkiye'yi temsilen gerçekleşecek olan toplantılarda önemli bir rol üstlenecek. Bankaya üye olan 57 ülkenin bakanları, direktörleri ve üst düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek olan toplantılarda, İslam Kalkınma Bankası'nın 50. yıl dönümü kutlanacak ve geleceğe dair stratejik konular ele alınacak.