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Bakan Şimşek, kamu harcamalarında yapay zeka destekli takip sistemini duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu harcamalarında verimliliği artırmak amacıyla yapay zeka destekli takip sistemini duyurdu. Projenin ön hazırlıkları iki ay içinde tamamlanacak.

Yayın Tarihi: 09.06.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 15:52
Bakan Şimşek, kamu harcamalarında yapay zeka destekli takip sistemini duyurdu

Kamu harcamalarında yeni uygulama!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu harcamalarının daha verimli ve tasarruflu bir şekilde yönetilmesi amacıyla yeni bir yapay zeka destekli takip sistemini devreye alacaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ni destekleyen bu proje, verimliliği ve kaliteyi artırmayı hedefliyor.

Erken Uyarı Sistemi ve Yapay Zeka ile Verimli Harcama

Bakan Şimşek, projenin detaylarını paylaşarak, "Erken uyarı sistemiyle kamu harcamalarında verimlilik, kalite, hız ve tasarruf sağlamak amacıyla Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi'ni hayata geçireceğiz," dedi. Bu sistem, karar verme ve politika geliştirme süreçlerinde etkinliği artıracak, verimsiz harcama alanlarını tasfiye edecek ve yeni harcama alanlarını sınırlandıracak.

Teknolojinin Kamuda Kullanımı

Bakan Şimşek, modern bilişim teknolojilerinin kamu hizmetlerinde kullanılmasıyla iş süreçlerinin hızlanacağını ve hizmet kalitesinden ödün verilmeyeceğini vurguladı. "Teknoloji ile kamuyu küçültürken hizmet kalitesinden de ödün verilmeyeceğini tekrar vurguluyorum," dedi.

Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ve Dijital Dönüşüm

Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne uygun olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı dijital uygulamaları yaygınlaştırarak muhasebe ve harcama sistemlerinin bilişim altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, bakanlık kaynaklarının daha verimli kullanılacağını ve gereksiz harcamaların önleneceğini belirten Şimşek, bu projenin ilk adımlarının atıldığını söyledi.

Projenin Uygulama Süreci

Projede Türkiye'nin önemli teknoloji kurumlarından TÜBİTAK BİLGEM'in de paydaş olduğunu belirten Şimşek, "Yapay zeka, Muhasebat Genel Müdürlüğüne bağlı platformlarda veri analizi ve yapay zeka yöntemlerini kullanacak," dedi. Projenin ön hazırlık çalışmalarının iki ay içinde tamamlanacağını ve 12 ay gibi kısa bir sürede yapay zeka destekli harcama ve ödemelere geçileceğini duyurdu. bakan şimşek

Bakan Şimşek, bu yapay zeka projesinin kamu harcamalarına büyük değer kazandıracağını ve ülke ekonomisine katma değer sağlayacağını belirtti. Proje, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ni somut bir projeyle destekleyerek Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak.

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