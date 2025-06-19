DOLAR
39,57 -0,11%
EURO
45,5 -0,27%
ALTIN
4.271,25 0,14%
BITCOIN
4.147.088,21 0,15%

Bakan Şimşek VİMER'i Ziyaret Etti: Küresel Ödülden İkincilik

Bakan Şimşek, VİMER'i ziyaret ederek, 'En İyi Kamu Hizmeti' kategorisinde kazandığı ikincilik ödülünü kutladı.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 09:38
Bakan Şimşek VİMER'i Ziyaret Etti: Küresel Ödülden İkincilik

Bakan Şimşek VİMER'i Ziyaret Etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl 20'ncisi düzenlenen 'Küresel En İyi Performans Gösterenler Ödülleri'nin bölgesel finalinde, 'En İyi Kamu Hizmeti' kategorisinde gümüş madalya ile ödüllendirilen Vergi İletişim Merkezi (VİMER)'i ziyaret etti.

VİMER'in Başarısı ve Gelecek Planları

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, VİMER, çağrı merkezi ve müşteri deneyimi alanındaki en büyük profesyonel topluluklardan biri olan Contact Center World tarafından düzenlenen ödül programında yarıştı. İkincilik ödülü ile Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesel Finali'nde başarı elde eden VİMER, Aralık 2025'te Yunanistan'ın Atina şehrinde gerçekleştirilecek Dünya Çağrı Merkezleri Yarışması'na katılma hakkı elde etti.

Bakan Şimşek, ödül dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyarette, VİMER'in çalışmaları hakkında Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar'dan detaylı bilgi aldı ve merkez çalışanlarını tebrik etti.

Yapay Zeka Destekli Hizmetler

2007 yılında kurulan VİMER, mükelleflere telefonla vergi mevzuatı konusunda danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra, vergi kayıp kaçağı ihbar bildirimleri ve borç sorgulama gibi hizmetler sunarak mükellef odaklı kaliteli hizmet anlayışını sürdürmektedir. VİMER, gelir vergisi beyan döneminde 60 yaş ve üstü, engelli ya da hasta olan mükelleflere ikametlerinde randevu alabilme imkânı da sunmaktadır.

Merkez, ayrıca GİB'in internet adresi üzerinden yapay zeka destekli Dijital Vergi Asistanı (GİBİ) uygulamasıyla gelen sorulara cevap veriyor ve yönlendirme hizmeti sunuyor. Yapay zeka destekli çağrı cevaplama hizmetleri ile vergi dairesi işlemlerinde aktif çalışmalara devam etmektedir.

Ödül Programına Yoğun İlgi

Contact Center World, 200'den fazla ülkede faaliyet göstererek sektördeki gelişmelere global ölçekte katkı sağlamaktadır. Bu yıl 20'ncisi düzenlenen ödül programına, Türkiye dahil 83 ülkeden 2 bin 500'den fazla başvuru yapılmış olduğu belirtilmiştir.

Başvurular, jürinin özgünlük, etkili uygulama, sonuçlar ve sürdürülebilirlik gibi kriterlere göre değerlendirildiği bir süreç sonrası değerlendirildi. VİMER, bu değerlendirme sonucunda en iyi kamu hizmetleri arasında ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Küresel En İyi Performans...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Küresel En İyi Performans Gösterenler Ödülleri"nin bölgesel finalinde, "En İyi Kamu Hizmeti" kategorisinde ikincilik ödülüne layık görülen Vergi İletişim Merkezine (VİMER) ziyarette bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Küresel En İyi Performans...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Küresel En İyi Performans Gösterenler Ödülleri"nin bölgesel finalinde, "En İyi Kamu Hizmeti" kategorisinde ikincilik ödülüne layık görülen Vergi İletişim Merkezine (VİMER) ziyarette bulundu.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Şok Fırsatlar: 41 İlde Arsa Satışı Başladı!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Yakalandı
2
Antalya'da Yükselen Su Seviyesi 3 Kişiyi Mahsur Bıraktı, Kurtarıldılar
3
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Açılışında Bağımlılıkla Mücadele Verilerini Paylaştı
4
Edirne'de 8. Lavanta Tarla Günleri Başladı
5
TOKİ'den Şok Fırsatlar: 41 İlde Arsa Satışı Başladı!
6
Almanya'da CDU/CSU ve SPD Koalisyon Müzakereleri Başlıyor
7
İstiklal Caddesi'nde 8 Mart Yürüyüşüne İzin Verilmedi

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!

TOKİ'den Şok Fırsatlar: 41 İlde Arsa Satışı Başladı!

Meteoroloji’den 25 İle Çifte Alarm: Hava Durumu Raporu Açıklandı

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!