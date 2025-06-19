Bakan Şimşek VİMER'i Ziyaret Etti: Küresel Ödülden İkincilik

Bakan Şimşek VİMER'i Ziyaret Etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl 20'ncisi düzenlenen 'Küresel En İyi Performans Gösterenler Ödülleri'nin bölgesel finalinde, 'En İyi Kamu Hizmeti' kategorisinde gümüş madalya ile ödüllendirilen Vergi İletişim Merkezi (VİMER)'i ziyaret etti.

VİMER'in Başarısı ve Gelecek Planları

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, VİMER, çağrı merkezi ve müşteri deneyimi alanındaki en büyük profesyonel topluluklardan biri olan Contact Center World tarafından düzenlenen ödül programında yarıştı. İkincilik ödülü ile Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesel Finali'nde başarı elde eden VİMER, Aralık 2025'te Yunanistan'ın Atina şehrinde gerçekleştirilecek Dünya Çağrı Merkezleri Yarışması'na katılma hakkı elde etti.

Bakan Şimşek, ödül dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyarette, VİMER'in çalışmaları hakkında Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar'dan detaylı bilgi aldı ve merkez çalışanlarını tebrik etti.

Yapay Zeka Destekli Hizmetler

2007 yılında kurulan VİMER, mükelleflere telefonla vergi mevzuatı konusunda danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra, vergi kayıp kaçağı ihbar bildirimleri ve borç sorgulama gibi hizmetler sunarak mükellef odaklı kaliteli hizmet anlayışını sürdürmektedir. VİMER, gelir vergisi beyan döneminde 60 yaş ve üstü, engelli ya da hasta olan mükelleflere ikametlerinde randevu alabilme imkânı da sunmaktadır.

Merkez, ayrıca GİB'in internet adresi üzerinden yapay zeka destekli Dijital Vergi Asistanı (GİBİ) uygulamasıyla gelen sorulara cevap veriyor ve yönlendirme hizmeti sunuyor. Yapay zeka destekli çağrı cevaplama hizmetleri ile vergi dairesi işlemlerinde aktif çalışmalara devam etmektedir.

Ödül Programına Yoğun İlgi

Contact Center World, 200'den fazla ülkede faaliyet göstererek sektördeki gelişmelere global ölçekte katkı sağlamaktadır. Bu yıl 20'ncisi düzenlenen ödül programına, Türkiye dahil 83 ülkeden 2 bin 500'den fazla başvuru yapılmış olduğu belirtilmiştir.

Başvurular, jürinin özgünlük, etkili uygulama, sonuçlar ve sürdürülebilirlik gibi kriterlere göre değerlendirildiği bir süreç sonrası değerlendirildi. VİMER, bu değerlendirme sonucunda en iyi kamu hizmetleri arasında ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Küresel En İyi Performans Gösterenler Ödülleri"nin bölgesel finalinde, "En İyi Kamu Hizmeti" kategorisinde ikincilik ödülüne layık görülen Vergi İletişim Merkezine (VİMER) ziyarette bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Küresel En İyi Performans Gösterenler Ödülleri"nin bölgesel finalinde, "En İyi Kamu Hizmeti" kategorisinde ikincilik ödülüne layık görülen Vergi İletişim Merkezine (VİMER) ziyarette bulundu.