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Bakan Tekin: Anadolu Ajansı'nın 105. Yılına Dair Övgü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı'nın 105. yılını kutlayarak, haber ajansının önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 14:10
Bakan Tekin: Anadolu Ajansı'nın 105. Yılına Dair Övgü

Bakan Tekin'den Anadolu Ajansı'na Anlamlı Mesaj

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 105. yıl dönümünü kutladı. Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarafsız, ilkeli ve güvenilir habercilik anlayışıyla sadece Türkiye'nin değil, dünyanın dört bir yanında önemli gelişmeleri kamuoyuna aktaran Anadolu Ajansı, basın tarihimizde müstesna bir yere sahiptir." ifadelerini kullandı.

Bu anlamlı mesajı ile bakan, Anadolu Ajansı'nın Türk medyası ve halkı için taşıdığı değeri bir kez daha vurgulamış oldu. AA'nın dünya genelindeki etkisine ve gazetecilik alanındaki katkılarına dikkat çeken Tekin, ajansın ulusal ve uluslararası gelişmeleri tarafsız bir biçimde sunma misyonunu da ön plana çıkardı.

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