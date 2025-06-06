Bakan Tekin, Bayram Namazını Erzurum'da Kıldı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bayram Namazını Erzurum'da Kıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Erzurum'a giderek, Uzundere ilçesindeki Çarşı Camii'nde bayram namazını kıldı.

Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Bakan Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti. Bu yılki Kurban Bayramı'nın farklı bir ruh haliyle yaşandığını vurgulayan Tekin, "Terörsüz Türkiye" adı ile başlatılan sürecin kardeşlik ikliminin yeniden inşa edildiği bir dönem olduğunu ifade etti.

Terörsüz Türkiye Süreci ve Bayram Heyecanı

Bakan Tekin, sürecin bayramdaki heyecanlarını artırdığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde başlatılan bu süreç, bizim bu bayramdaki heyecanımızı biraz daha artırdı. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın katkılarıyla, İsrail'in Filistinli kardeşlerimize yaşattığı zulüm de son bulacak. Barış ve huzur içinde tüm dünyada ve ülkemizde nice bayramlar yaşayacağız. Bayramlar kardeşlik ikliminin güçlendiği ortamlar." dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Erzurum'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Uzundere ilçesindeki Çarşı Camii'de bayram namazını kılıp, vatandaşlarla bayramlaştı.

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Erzurum'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Uzundere ilçesindeki Çarşı Camii'de bayram namazını kılıp, vatandaşlarla bayramlaştı.