Bakan Tekin, Büyük Gençlik Buluşması'nda Milli Değerleri Vurguladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Büyük Gençlik Buluşması'nda gençliğin milli ve manevi değerlerle güçlendirilmesine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 26.02.2025 23:42
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 23:42
Bakan Tekin, Büyük Gençlik Buluşması'nda Milli Değerleri Vurguladı

Bakan Tekin, Gençliğe Hitap Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Büyük Gençlik Buluşması" adlı etkinlikte yaptığı konuşmada, gençliğin milli ve manevi değerlerle donatılması gerekliliğine vurgu yaptı. Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, gençler için yaptığı özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Milli Değerlerle Güçlü Bir Gelecek

Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte gençlere seslenen Tekin, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş arası çocuklar ve gençler için milli ve manevi değerleri ön planda tutan birimler oluşturduğunu belirtti. Ayrıca, bu birimlerin Fidan adıyla yaygınlaştırılan gençlik merkezleri aracılığıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Geçmişe Dönük Bir Bakış

Bakan Tekin, geçmişte eğitim koşullarının zorluklarına da değinerek, "Bizler ders kitaplarımızı bulamadık. Bizler öğretmenlerimize erişemedik. Saatlerce yol yürüyüp okula gitmek zorunda kaldık" dedi. Bugün ise Türkiye’nin dünyada örnek gösterilen bir eğitim ülkesi haline geldiğini belirtti.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çabaları doğrultusunda, milli ve manevi değerlere sahip, topluma duyarlı ve erdemli gençler yetiştirmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Gençlerden dua ederek kendilerine destek olmalarını isteyen Tekin, "Sizler bize destek olursanız, bizler de hep beraber çok güzel şeyler yapacağız" diyerek, birlikte güçlü bir gelecek inşa etme hedeflerini paylaştı.

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